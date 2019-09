Betrapt: zo ziet de volgende Audi A3 er uit

Bassie & Adriaan­fans opgelet! Jij kunt nu ook in deze klassieker uit ‘Het geheim van de sleutel’ rijden

15:27 Voor liefhebbers van de jeugdserie Bassie & Adriaan met een interesse voor klassieke auto’s, is er nu een buitenkansje. Een wagen die is gebruikt in Bassie & Adriaan: Het geheim van de Sleutel staat te koop in het Gelderse Ermelo. Het gaat niet om een van de bekende geelgestipte rode auto’s maar om een klassieke Morgan.