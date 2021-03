Bezorgauto ontsnapt dankzij keien aan frisse duik

Auto van het Jaar: Toyota Yaris

3 maart De Toyota Yaris is gekozen tot Auto van het Jaar 2021. In totaal maakten 29 auto’s kans op de titel Auto van het Jaar 2021, al was het voor het gros van die auto’s al enige tijd niet zo spannend meer. De 59 koppen tellende jury, die bestaat uit Europese autojournalisten, streepte begin dit jaar al 22 modellen van de kandidatenlijst, waarna een short-list met zeven modellen overbleef.