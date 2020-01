Bij deze Chinese SUV kun je kiezen uit 5 verschillende neuzen

De grootste autofabrikant van China, SAIC Motors, voert een nieuwe vorm van autokopen in. Via het ‘Smart Spider-systeem’ kunnen Chinese consumenten hun beoogde bolide helemaal online samenstellen, waarbij ze uit veel meer opties kunnen kiezen dan voorheen. Is de bestelling geplaatst? Dat staat de gewenste uitvoering van de auto al na 28 dagen voor de deur.

In China wordt de middenklasse steeds rijker, dus is het kopen van een auto daar helemaal hot. Om de aandacht van mogelijke klanten te krijgen, verzinnen autofabrikanten allerlei manieren om het koopproces aantrekkelijker te maken. Het in Shanghai gevestigde SAIC Motors, dat onder meer de automerken MG, Roewe (het voormalige Rover) en Maxus levert, introduceerde onlangs een systeem waarmee Chinezen helemaal online hun auto kunnen kopen. Dat is op zich niet nieuw (concurrent Lynk & Co experimenteert er ook al mee), maar het systeem van SAIC gaat verder dan we tot nu toe gewend waren.

‘Smart Spider’, zoals het genoemd wordt, is simpel gezegd een sterk uitgebreide configurator waarmee je op internet een auto kan samenstellen. Chao Chen, de productmanager van Maxus, legt het in China aan ons uit: ,,Waar je bij veel andere automerken normaal gesproken uit diverse optiepakketten en verschillende lichtmetalen wielen kunt kiezen, bieden wij onze klanten veel meer opties. Per automodel is er keuze uit zo’n 200 verschillende details: van allerlei kleuren lederen bekleding in het interieur tot verschillende bumpers en allerlei andere opties. Bij onze nieuwe Maxus D60 (een middelgrote SUV van het formaat Hyundai Tucson, red.) kunnen klanten bijvoorbeeld kiezen uit vijf verschillende ontwerpen voor de grille.”

Volledig scherm Chao Chen, de grote productbaas van SAIC Motors © Maxus

Klant is koning

Naar eigen zeggen zet Maxus met deze aanpak de klant op de eerste plek. ,,We noemen het systeem C2B, ofewel ‘Customer-to-Business’: onze klanten geven ons een opdracht die precies bij hun wensen past, en wij voeren die zo snel mogelijk uit. De meeste automerken werken precies andersom. Die zeggen: je kunt kiezen uit deze of deze auto, en daar moet u het mee doen. Wij denken dat onze aanpak van ‘maatwerk voor de massa’ de klanten blijer maakt, en dat ze dus eerder een Maxus gaan rijden dan een auto van een ander merk.”

Chinezen die ‘Smart Spider’ gebruiken, kunnen dat via een website of een speciale app doen. SAIC staat hen bovendien op afstand bij via WeChat, de Chinese variant van Whatsapp. Wordt de showroom daardoor overbodig? Volgens Chao Chen niet: ,,Klanten kunnen ook nog altijd naar de showroom komen voor advies, waarbij ze de auto in het echt kunnen bekijken en in 3D door hun nieuwe auto kunnen neuzen met een virtual reality bril.” Die laatste voorziening is overigens minder revolutionair: bij steeds meer dealers in Nederland ligt al een VR-bril in de showroom.

Volledig scherm SAIC Maxus levert de auto's binnen 28 dagen af © Maxus

28 dagen levertijd

Ook opvallend is de korte levertijd die SAIC belooft. Nadat een Chinese koper de bestelling bevestigt, duurt het slechts vier weken voor de auto wordt afgeleverd bij de klant. Ook dat is een kleine revolutie in autoland, waar een wachttijd van minimaal drie maanden nog altijd geen uitzondering is.

Om de snelle aflevering van hun auto’s mogelijk te maken, moest SAIC Motors het productieproces van de auto’s zo ver mogelijk stroomlijnen. Chen: ,,Onze fabriek in Nangjing behoort nu tot de modernste van de wereld, omdat we veel geautomatiseerd hebben. Elke auto die geproduceerd wordt is gekoppeld aan een zelfstandig rijdend karretje waar precies de juiste onderdelen op liggen. Zo weten we bijvoorbeeld precies welke grille op welke auto moet komen. Maar we hebben ook dakraamrobots geïntroduceerd, die de montage helemaal zelfstandig doen: dat bespaart twee menselijke werknemers en gaat veel sneller dan voorheen.” Vanwege de vernieuwende visie achter ‘C2B’ ontving SAIC een Lighthouse Award van het World Economic Forum.

Volledig scherm Het geheim: zelf rijdende onderdeelkarretjes en dakraamrobots © Maxus

Vooral voor China

Vooralsnog haalt SAIC deze manier van auto’s bestellen en produceren niet naar Nederland. Ondanks het feit dat het bedrijf wel diverse modellen van het merk Maxus (zoals de EV80, E-Deliver 3 en E-Deliver 9) bij ons op de markt brengt. ,,Om C2B in Europa te kunnen laten werken, moeten we eerst stevig voet aan de grond krijgen bij jullie”, verklaart Chen. ,,Zodra we een dealernetwerk hebben kunnen we Smart Spider gaan introduceren. Daarmee wordt het bestelproces van een auto al aantrekkelijker en moderner. Het wordt echter een uitdaging om de auto’s binnen vier weken bij hun eigenaren te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we ook gaan produceren in Europa en zo ver is het nog lang niet.”

In China slaat Smart Spider succesvol aan. Volgens SAIC Motors hebben al 64.000 Chinezen hun auto helemaal online besteld, en beginnen kopers in Australië en Nieuw-Zeeland ook aan het nieuwe proces te wennen. ,,We verwachten dat uiteindelijk de helft van onze kopers hun auto’s bestellen op internet, zonder dat ze daarvoor naar een dealer zijn gegaan. Volgens onze prognoses wordt dat overal ter wereld de nieuwe realiteit. Wij zijn er in ieder geval al klaar voor.”

Volledig scherm De Maxus E-Deliver 9 komt later dit jaar naar Nederland © Maxus