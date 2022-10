Bij dit nieuwe Chinese merk is de auto nog net geen bijzaak

Nio is slechts een van de tien Chinese automerken die inmiddels in Europa zijn gearriveerd. Logisch dat het merk zoekt naar onderscheidend vermogen. Het topmodel ET7 kan z’n batterij verruilen bij een wisselstation en heeft een persoonlijke assistent aan boord.

De eerste auto van het Chinese merk Nio is vorige week afgeleverd in Nederland. Het gaat om een blauwe ET7, die vergezeld gaat van een abonnement waarin onder meer onderhoud, reparatie, verzekering en afschrijving zijn meegenomen. De aflevering is een mijlpaal voor de Nederlandse manager Ruben Keuter (35). Vooral het opzetten van de ‘beleving’ rondom het merk heeft veel tijd gekost, zegt hij. ,,We weten dat de loyaliteit van kopers van elektrische auto’s lager is. Daarom willen we een community creëren waar je als Nio-eigenaar deel van uitmaakt. Denk aan evenementen voor berijders en gala-avonden in de twee Nio Houses die we in Rotterdam en Amsterdam gaan openen.”

Alleen met abonnement

Toch heeft Nio ook zonder deze ‘lifestyle’-insteek genoeg onderscheidend vermogen. Zo is het topmodel ET7 niet te koop; leasen is de enige optie. Ook is er de unieke Power Swap laadoplossing, waarbij een leeg accupakket binnen vijf minuten kan worden gewisseld voor een vol exemplaar. Het eerste Nederlandse wisselstation gaat nog dit jaar open en om je als koper te lokken is het wisselen van je lege accu voor een vol exemplaar gratis tot maart volgend jaar.

Volledig scherm Nio ET7 © RV

Ook vindt Nio het belangrijk alle modellen nu al te voorzien van alle hardware voor zelfstandig rijden. Dus zitten er drie uitstulpingen op de voorste dakrand van de NIO ET7, waarvan de middelste - met Lidar-radar - eruit ziet als een mini-periscoop. Zodra er betere software beschikbaar komt, stuurt Nio die ‘over the air’ naar je auto, zodat je op enig moment als bestuurder eigenlijk niets meer zelf hoeft te doen. In het midden van het dashboard treffen we Nomi, een poppetje dat je voortdurend aankijkt. Nomi kan vragen beantwoorden over de auto en voert gesproken commando’s uit.

Gigantische beenruimte

Erg origineel vormgegeven is de ET7 niet. Je kunt ‘m op het eerste gezicht gemakkelijk aanzien voor een Kia Stinger of Tesla Model S. Toch is de Nio met zijn lengte van 5,10 meter net iets groter. Die ruimte komt voor een groot deel ten goede aan de achterpassagiers, want de beenruimte is hier werkelijk gigantisch. Wel schuren personen boven de 1,85 meter door de snel aflopende daklijn al snel met hun kruin tegen het dak. Ook zijn de ramen vrij smal, wat het uitzicht beperkt.

Volledig scherm De persoonlijke assistent van de Nio ET7 © RV

De voorruit ligt vrij vlak en daardoor zit de binnenspiegel vlak bij je hoofd. Doordat achter deze binnenspiegel allerlei sensoren zijn weggewerkt in een zwart vlak, zorgt dit donkere geheel voor een wat claustrofobische ervaring. Dat geldt ook voor het zicht naar achteren, dat danig is ingeperkt door het aflopende dak. Het interieur is, net als dat van Tesla, minimalistisch en hoogwaardig. Het infotainmentsysteem werkt snel, en anders staat Nomi altijd klaar om via een spraakcommando bijvoorbeeld de airco zachter te zetten.

‘Franse’ stoelen

Omdat de uitstroomopening van het ventilatiesysteem over het hele dashboard loopt, belooft Nio een zachte en goed gespreide luchtstroom, maar dat lukt helaas niet helemaal. Wel kunnen de uitstroomroosters op fantastische wijze via het centrale scherm alle kanten op worden gericht. Verder zijn de menu’s van het beeldscherm overzichtelijk en werkelijk alles is instelbaar. Het is duidelijk dat Nio zich eerst jarenlang heeft gericht op het ontwikkelen van goede en betrouwbare techniek en pas daarna auto’s is gaan bouwen.

Volledig scherm Nio ET7 © RV

Het rijden zelf is een aangename en vooral rustgevende ervaring. Geluiden dringen nauwelijks door in de cabine en nergens zijn rammeltjes of kraakjes hoorbaar. De besturing voelt wat synthetisch, maar de stoelen zitten heerlijk comfortabel en doen qua zachtheid een beetje Frans aan. De aankleding van het interieur oogt wat minder fraai, maar dat kan ook komen doordat de diervriendelijke materialen aan boord gewoon minder mooi om de stoelen plooien dan koeienleer. Kortom, Opel- Peugeot- en Tesla-eigenaren voelen zich hier prima thuis, maar de Duitse premium-merken doen het qua afwerking en materiaalgebruik een stuk beter.

‘Slechts’ 200 km/u

Wanneer je het gaspedaal intrapt, gaat de auto er rap vandoor, maar de Nio accelereert niet zo agressief als sommige concurrenten. Je merkt duidelijk dat de ET7 bij het sprinten vooral zijn voorwielen gebruikt. Die sleuren de auto dankzij een systeemvermogen van 653 pk (480 kW) binnen 3,8 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt 200 kilometer per uur en dat valt wat tegen voor een auto van dit kaliber. Wel indrukwekkend is de trekkracht van de motor: 850 Newtonmeter om precies te zijn.

Het chassis is best verfijnd en kan goed overweg met korte oneffenheden en gaten in het wegdek. Dit in tegenstelling tot sommige elektrische concurrenten, die over zeer stoterige onderstellen beschikken. De Nio ET7 heeft een rijbereik van maximaal 580 kilometer. Vooralsnog is er keuze uit een accupakket van 75 of 100 kWh. Later komt ook een 150 kWh accupakket beschikbaar. Daarmee moet de auto een actieradius krijgen van maar liefst 1000 kilometer. Dit pakket kan dan bijvoorbeeld tijdelijk worden gemonteerd bij een accuwisselstation als je op vakantie gaat.

Volledig scherm Nio ET7 © RV

Met laadtechniek loopt deze Nio niet voorop. De ET7 kan gelijkstroomladen met maximaal 130 kW, wat mager afsteekt bij de 200 kW en meer van auto’s als de Porsche Taycan of Audi e-Tron GT waarmee NIO zich wil vergelijken. Bij wisselstroomladen is 11 kW ook al niet bijzonder.

Zoals gezegd is de ET7 niet te koop, maar wel te leasen. De goedkoopste met 75 kWh batterijpakket kost 1299 euro per maand en dan mag je slechts 1250 kilometer per maand rijden. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag dat je betaalt voor een Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Dat maakt van de Nio nou niet bepaald een prijspakker.

Meer Nio’s onderweg

Naast de ET7 levert vanaf januari in Nederland ook een Audi e-Tron-achtige SUV met de naam EL7, die geleast kan worden vanaf €1.369 per maand. In maart volgt dan de ET5: een middenklasse sedan van het kaliber Tesla Model 3, die ook 1000 kilometer ver moet komen. Afhankelijk van de gekozen variant betaal je via een private-leaseconstructie maandelijks €1.089 tot €1.258 voor de ET5. Wil je meer weten over de prijzen van alle Nio's, kijk dan hier bij Autoweek.

