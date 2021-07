‘Bij een elektrische Harley mis je het allermooiste: het geluid. Po-ta-toe po-ta-toe po-ta-toe, dat hoort erbij’

Kopers sjoemeldie­sels VW hebben recht op compensa­tie, vindt de rechter

14 juli De kopers van zogenoemde sjoemeldiesels van Volkswagen hebben recht op in totaal honderden miljoenen euro’s compensatie. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in de claimprocedure van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers. Volkswagen gaat in beroep tegen de uitspraak.