Bijna alle Tesla's worden duurder, om de winkels open te houden

Volgens Tesla was de wereldwijde (gemiddelde) prijsverlaging eind februari zes procent, maar omdat nu de helft minder verkooplocaties gesloten zullen worden, wordt de besparing ook gehalveerd. De prijsverhoging gaat op 18 maart in, dus voor die tijd hebben klanten nog de gelegenheid om voor de oude, lagere prijzen een auto te bestellen.

Goedkoopste

De Tesla Model 3 van 35.000 dollar is de goedkoopste auto van Tesla tot nu toe. Voor deze prijs kunnen consumenten de wagen alleen in het zwart krijgen. Binnen drie tot zes maanden moet deze modelvariant ook in Europa te koop zijn, maar over de Europese prijzen is nog niets bekend.