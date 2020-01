Bijna helft nieuwe auto’s in Noorwegen is elektrisch

VRAAG & ANTWOORD Waarom zet ik als enige de alarmlich­ten aan?

4 januari Als ik op de snelweg plots stil kom te staan, zet ik altijd mijn alarmlichten aan. Meestal ben ik dan de enige en dat begrijp ik niet. En ook: als ik rem, dan waarschuw ik altijd even door vlug achter elkaar tweemaal op mijn rem te trappen, met het oog op de remlichten. Iemand die achter mij reed bedankte mij wel vijf keer omdat ik hem hiermee gewaarschuwd had, anders was het een drama geworden. Je hebt goede voetballers en je hebt slechte, en dat geldt ook voor chauffeurs. Ik ben inmiddels 90 jaar en rij nog prima. –Jan Schneijderberg