Bijna kwart minder autodiefstallen afgelopen half jaar: ‘Niet eerder meegemaakt’

In het eerste half jaar van 2020 werden 3272 personenwagens gejat, ongeveer 10 procent minder dan in 2019. Afgelopen half jaar waren dat er 2578, ruim 21 procent minder. Voor aanhangers, motoren en bedrijfsvoertuigen steeg het aantal diefstallen toen nog. Dit jaar is ook daar een flinke daling te zien.

Er werden afgelopen half jaar circa 50 procent minder bedrijfswagens gestolen. De diefstal van aanhangers, motoren en bromfietsen daalde ook, met ongeveer een kwart. ,,Het gaat nu erg goed en dergelijke forse dalingen hebben we niet eerder meegemaakt”, zegt LIV-manager Rudi Wellin.

Alle regio's

De daling is terug te zien in vrijwel alle regio's. Alleen in Zeeland - West-Brabant bleef het aantal diefstallen met 738 gelijk. In Oost-Nederland worden, in absolute aantallen, de meeste auto's gestolen (1185), op de voet gevolgd door Rotterdam en Amsterdam. In Amsterdam zijn van alle steden ook relatief gezien de meeste diefstallen gepleegd.

In het Brabantse Waalre en het Limburgse Maasgouw werden de meeste voertuigdiefstallen genoteerd per 100.000 inwoners. In Waalre werden vooral veel scooters ontvreemd, in Maasgouw juist veel auto’s.

Kijk hier voor het aantal diefstallen per gemeente:

Nissan en Mazda vaker gestolen

Ondanks de algemene trend zijn er ook personenauto’s die juist váker gestolen werden: bij Nissan en Mazda zijn de diefstallen gestegen met respectievelijk 227 en 143 procent. Het ging hierbij vooral om de Nissan Qashqai, waarvan er 56 gestolen werden en de Mazda CX-5 met 68 ontvreemde exemplaren. Globaal lijken SUV’s (Sports Utility Vehicles) meer in trek te raken bij het dievengilde. In absolute aantallen werden Volkswagens het vaakst gestolen, maar daar was wél een forse daling merkbaar: 34 procent.

Toch kunnen we niet achterover leunen, zegt Wellin. ,,Dat Covid invloed heeft op de autodiefstallen is wel aannemelijk, maar anderzijds bewijst de diefstaltoename bij Mazda en Nissan dat niet alle autodieven erdoor worden afgeschrikt. Kortom, laten we ons niet rijk rekenen en alert blijven op preventie en het terugvinden van gestolen voertuigen. Een goedgekeurd alarmsysteem is en blijft de eerste aanbeveling.”

Het aantal autodiefstallen per provincie:

