Bizarre crash tijdens achtervolging: auto knalt woonkamer binnen

Trucker die remde alsof zijn leven ervan afhing was op verkeerde moment op de verkeerde plek

4 mei Hoe kon een fataal ongeluk, dat begin maart in het Duitse Schermbeck plaatsvond, gebeuren? Op die vraag komt nooit een duidelijk antwoord. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk waarbij een net 20-jarige chauffeur uit Hattem betrokken was.