‘BMW geeft Nederland voorrang bij elektrische iX3’

Nederland wordt steeds belangrijker voor BMW. Niet alleen wist de fabrikant in 2019 een recordaantal auto’s en motorfietsen te verkopen in ons land, de bijzondere Nederlandse automarkt blijkt ook een aantrekkelijke proeftuin voor nieuwe modellen van het merk. Ons land speelt zich in München in de kijker vanwege de populariteit van elektrische modellen, mede vanwege de lagere bijtelling voor zakelijke rijders.

Niet voor niets vond de wereldwijde première van de elektrische Mini, die sinds maart dit jaar in de showrooms staat, plaats in Rotterdam. Momenteel kunnen potentiële klanten bovendien kennismaken met de studiemodellen van de elektrische i4 en iX3 in een speciale ruimte bij de importeur in Rijswijk. Op de elektrische 4-Serie moeten we nog wachten tot volgend jaar, maar als het aan de Nederlandse importeur ligt komt de batterijversie van de X3 (die dus iX3 gaat heten) nog dit jaar naar ons land. Algemeen Directeur Stefanie Wurst: ,,Als je het aan mij lag, hadden we die versie van de X3 al veel eerder kunnen leveren. Zo veel vraag is er naar een compacte, volledig elektrische SUV. En nu de marktintroductie aanstaande is, vormt de lagere bijtelling in Nederland een goede stok achter de deur om de collega’s in Duitsland te overtuigen om die auto snel naar hier te halen.”

Volledig scherm Stefanie Wurst, de Algemeen Directeur van BMW Nederland © BMW

Bijtelling naar 12 procent

De reden dat de 52-jarige, in Duitsland geboren Wurst de iX3 zo snel mogelijk naar Nederland wil halen, heeft alles te maken met de bijtellingsregels die op 1 januari 2021 opnieuw veranderen. Op dit moment betaalt een zakelijke rijder 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde van een auto. In 2021 stijgt dat tarief naar 12 procent, terwijl die vanaf dat moment alleen geldt voor de eerste 40.000 euro. Voor elke euro boven dat bedrag moet de leaserijder 22 procent van de nieuwwaarde bij zijn of haar inkomen optellen. Wie dit jaar nog een iX3 in ontvangst kan nemen, kan dus flink wat geld besparen.

Volledig scherm Het studiemodel van de komende, elektrische BMW iX3 © BMW

Die ‘bijtellingspuzzel’ zorgt voor een zeer intensief contact met het hoofdkantoor van BMW in München, geeft Stefanie Wurst toe vanaf haar Nederlandse werkplek in Rijswijk. ,,We doen er alles aan om de iX3 met voorrang naar Nederland te krijgen. De markt voor auto’s met een elektrische of deels elektrische aandrijflijn groeit hier bijzonder snel, dat zien we al bij onze huidige lijn van plug-in hybrides. Ondanks het feit dat die modellen (die je kunt opladen met een stekker maar nog wel voorzien zijn van een brandstofmotor, red.) niet worden ondersteund door subsidies van de overheid, verkopen we dit jaar drie keer meer stekkerhybrides dan vorig jaar. Bij de 7-Serie is meer dan 70 procent van alle verkochte exemplaren een plug-in, bij de X5 gaat dat aantal zelfs over de 90 procent.”

Het (semi-) elektrische aanbod van BMW zal de komende jaren fors groeien. Naast stekkerversies van de X1, X2, X3 en de vernieuwde 5-Serie verschijnen er ook drie modellen zonder benzine- of dieselmotor. De genoemde iX3 is daarvan de eerste, volgend jaar volgt de elektrische i4 en rond 2022 voegt BMW de iNext (die geen ‘iNext’ gaat heten, zo verklapte het Nederlandse BMW Group-directielid Pieter Nota eerder) aan het leveringsprogramma toe.