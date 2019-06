BMW presenteert zelfrijdende sportauto van de toekomst: de Vision M Next

BMW lijkt met de Vision M Next nog niet definitief afscheid te willen nemen van de benzinemotor. De conceptauto is een plug-in hybride met een viercilinder benzinemotor én twee elektromotoren: een op elke as. Hierdoor kan de sportauto met uitsluitend achterwielaandrijving of met vierwielaandrijving rijden. Dankzij het motorvermogen van 600 pk sprint de BMW in slechts 3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Op batterijen komt hij 100 kilometer ver: volgens BMW is dat genoeg om stadscentra te bereiken waar auto's met verbrandingsmotoren verboden zijn.

Zoals de Vision M Next nu gepresenteerd is, zullen we hem nooit op de weg zien. Maar ideeën uit dit studiemodel zullen ongetwijfeld de komende jaren terugkeren in de nieuwe generatie BMW’s. ,,De BMW Vision M Next geeft een kijkje in de toekomst van sportief autorijden‘’, zegt Adriaan van Hooydonk, de Nederlander die het design bij BMW leidt. ,,Deze auto laat zien hoe moderne technologie je eigen beleving van het autorijden puurder en emotioneler kan maken. Alle aandacht is gericht op de mensen in de auto. Je kan zelf kiezen: in de rijmodus Ease laat je de besturing aan de auto over en in de Boost-stand kan je zelf aan het werk. Het ontwerp en de technologie in deze auto bezorgen je een meer natuurlijke en intensievere rij-ervaring.‘’