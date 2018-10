BMW's nieuwe vlaggenschip is een mastodont op wielen

Met zijn enorme afmetingen en gewicht staat het beroemde gevoel van 'Freude am Fahren' misschien niet centraal, maar technologie en luxe zijn wel kernwaarden in de nieuwe BMW X7. Met 5,15 meter en bijna 2.400 kilo is de BMW X7 een lel van een wagen. De SUV is ook nog eens twee meter breed en 1,80 meter hoog. De binnenruimte is dan ook immens; tot wel 2.120 liter aan bagage kan mee.

Volledig scherm © BMW

Standaard heeft deze X7 zeven zitplaatsen, verdeeld over drie rijen. Voor meer comfort kan de bank op de tweede rij vervangen worden door twee afzonderlijke 'captain chairs' met dezelfde functionaliteit als de voorstoelen. Maar ook op de laatste rij zijn er stoelen voor volwassenen met een eigen klimaatregeling, armleuningen, bekerhouders en zelfs een glazen dak.

Volledig scherm © BMW

De X7 is een tegenhanger van auto’s als de Mercedes-Benz GLS en de Cadillac Escalade en wordt gemaakt in de BMW-fabriek in het Amerikaanse Spartanburg. Tot de standaarduitrusting van de X7 behoren een automatische airconditioning met vier zones, sfeerverlichting en een driedelig glazen panoramadak. Ook wordt luchtvering op de voor- en achteras standaard geleverd, net als een adaptieve wielophanging met elektronisch instelbare dempers.

Volledig scherm BMW © BMW

Bij zijn lancering is de BMW X7 beschikbaar met drie motoren. De V8-benzinemotor wordt in Europa niet ingevoerd, hier moeten we ons tevreden stellen met de 40i, de zes-in-lijn turbobenzine met 340 pk. De instapdiesel is de 30d, een 3.0 met 265 pk. De M Performance-versie is de M50d met vier turbo’s, 400 pk en 760 Nm. Alle motoren zijn voorzien van xDrive-vierwielaandrijving en een Steptronic-automaat met acht verzetten. De marktintroductie vindt plaats in maart 2019.