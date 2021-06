BMW’s nieuwe vlaggenschip - de iX - is elektrisch, ecologisch en extravagant

Technische Dienst De scootmo­biel opnieuw uitgevon­den: dit is de Nederland­se uitvinding Scoozy

2 juni Voor veel mensen in Nederland is de scootmobiel een belangrijke schakel in een zelfstandig en mobiel leven. Maar een ‘sexy’ product waar je graag op gezien wilt worden, is het niet. En dus bedacht de Delftse startup Scoozy een moderne variant die ‘er beter uitziet, veiliger is en waar je meer meer mee kan’.