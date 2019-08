BNP Paribas: ‘Einde van de verbrandingsmotor is nabij’

Dat meldt de bank in een eerder deze maand verschenen rapport voor investeerders met de titel 'Wells, Wires and Wheels. De bank heeft de situatie van de automobielsector grondig bestudeerd, alsmede de evolutie van verbrandingsmotoren. De conclusie van BNP Paribas luidt dat je zes tot zeven keer meer energie kunt produceren via wind en zon dan wanneer je datzelfde bedrag zou investeren in (de winning van) olie voor benzinemotoren. Voor dieselmotoren is dat drie tot vier keer meer.

Nog 25 jaar

Volgens BNP Paribas is dat inzicht belangrijk voor investeerders, maar ook voor multinationals die blijven investeren in de productie van olie. Volgens de bank kunnen oliebedrijven nog een jaar of 25 mee, maar dan is het voorbij, aldus het rapport. Een groot aantal bedrijven is al op zoek naar alternatieven door te investeren in windenergie, zonnepanelen of alternatieve aandrijfvormen. De daling van de vraag naar olie zorgt volgens de bank uiteindelijk voor een daling van de olieprijzen van 60 dollar voor een vat nu naar maximaal 10 tot 20 dollar.