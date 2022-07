Boerenzakdoek aan buitenspiegel en spandoek langs snelweg: hoe gevaarlijk zijn protesten voor verkeer?

Of de uitingen van de boerenprotesten ervoor zorgen dat bestuurders zodanig afgeleid worden dat ze kans maken op het veroorzaken van een ongeluk, is niet bekend, zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN). ,,Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op de verkeersveiligheid’’, zegt woordvoerder Rob Stomphorst.