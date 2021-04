Boete tot 15.000 euro voor Britten die niet over een Frans rijbewijs beschikken

Duizenden automobilisten dreigen hun rijbewijs te verliezen omdat er na de brexit geen overeenkomst is bereikt met de Fransen over deze kwestie. De Franse regering had eerder aangekondigd dat Britten die in het land wonen hun Britse rijbewijs moeten inwisselen voor een Frans exemplaar, maar veel Engelsen hebben dat nog niet gedaan.

Nachtmerrie

Veel Britten zijn daardoor volgens de Britse krant The Guardian in een nachtmerrie terechtgekomen. Forenzen zijn bang hun baan te verliezen, anderen vrezen dat ze misschien zelfs terug moeten verhuizen naar Engeland. In het ergste geval moeten de in Frankrijk wonende Britten hun examen in Frankrijk opnieuw afleggen. Ze moeten daarvoor verplicht lessen volgen, plus een theorie-examen afleggen in de Franse taal. Het behalen van een Frans rijbewijs kost zo’n 1800 euro.

Toen in 2018 een mogelijke no deal-brexit opdoemde, dienden ongeveer 100.000 Britten een aanvraag in om hun Britse rijbewijs te verruilen voor een Frans exemplaar. Maar een aantal van hen deed dit niet. De Franse regering kondigde eind vorig jaar aan dat Britse inwoners van Frankrijk tot 31 december 2021 de tijd zouden hebben om een aanvraag in te dienen.

Geen overeenkomst

Alle verzoeken worden sinds januari echter systematisch afgewezen door een nieuw Frans online systeem, omdat er op dit gebied (nog) geen overeenkomst bestaat tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Op dit moment zijn er naar schatting zo'n 3000 Britten die zich ernstig zorgen maken. Een aantal van hen beschikt al niet meer over een geldig rijbewijs omdat het oude recentelijk is verlopen. Als je in Frankrijk wordt betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs kan je dat een boete opleveren tot wel 15.000 euro.

