Boete voor 'herriebakken’ is verlaagd, maar wanneer is daar sprake van?

De boete voor onnodig geluid maken met je auto is sinds 1 januari verlaagd van 400 euro naar 260 euro. Maar je kunt al een bekeuring krijgen wanneer je in een te lage versnelling veel toeren maakt.

Ook teveel gas geven bij het optrekken, het rondrijden met een sportuitlaat of een kapotte uitlaat en een flinke dot gas geven (het zogenaamde revven) kan een boete opleveren. Hetzelfde geldt voor optrekken met piepende banden en het spelen met koppeling en gas om aandacht te trekken. Ook brom- en snorfietsers kunnen hiervoor een boete krijgen.

Bij het onnodig geluid maken gaat het om feitcode R522 van de Wet verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Er is sprake van onnodig geluid veroorzaken ‘zodra het veroorzaakte geluid het normale geaccepteerde, door voertuigen veroorzaakte geluid te boven gaat’. Daar kan dus ook sprake van zijn als je in een auto die aan alle geluidsnormen voldoet, bijvoorbeeld in een lage versnelling gaat rijden met hoge toerentallen.

95 of 260 euro?

Ook toeteren en knipperen met je lichten is verboden. Dit mag alleen om dreigend gevaar af te wenden. Je mag dus niet toeteren als groet, bijvoorbeeld wanneer je ergens op visite bent geweest, of wanneer je favoriete elftal een wedstrijd heeft gewonnen. ,,Helaas krijgen toeterende automobilisten regelmatig een boete voor onnodig geluid maken”, zegt een woordvoerder van Verkeersboetes.nl. ,,In dat geval is het de moeite om in beroep te gaan, want een boete voor onterecht claxonneren kost 95 euro in plaats van 260 euro.”

De laatste jaren is het aantal klachten met betrekking tot geluidsoverlast van auto's en motoren flink toegenomen. Enkele steden willen daarom speciale ‘lawaaiflitspalen’ installeren die automatisch een boete versturen wanneer een auto of motor teveel lawaai maakt. Geluidsoverlast van auto's of motoren kan worden gemeld bij het landelijke meldnummer van de politie 0900-8844 of een wijkagent.

