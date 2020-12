Bovag luidt de noodklok over te weinig subsidiegeld voor elektrische auto’s: ‘doorbraak van het elektrisch rijden wordt gehinderd’

Dit jaar bedroeg de totale omvang van de subsidiepot voor nieuwe elektrische voertuigen (EV’s) € 10 miljoen. Iedere koper van een nieuwe EV krijgt € 4.000, waardoor het budget dekkend was voor 2.500 auto’s. Dat geld was er in recordtempo doorheen. Oorspronkelijk was er in 2021 € 14,4 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld voor kopers van nieuwe EV’s. Dit jaar kon men echter nog gebruik maken van de zogeheten doorschuifregeling, waarbij de subsidie van volgend jaar naar voren werd gehaald. Aan die regeling maakte het kabinet in oktober een einde, maar het kwaad was al geschied: voor heel 2021 is er nog maar € 1,1 miljoen beschikbaar voor nieuwe EV’s, goed voor welgeteld 275 auto’s. Vanaf 4 januari is het subsidieloket weer open, maar naar verwachting zal dat geld al binnen enkele dagen op zijn.

Dat laatste zou betekenen dat veel consumenten moeten wachten tot 2022, willen ze aanspraak maken op subsidie voor een nieuwe EV. Dat jaar is het budget met € 18,3 miljoen weer een stuk ruimer. In totaal is er tot en met 2025 € 141 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe EV’s, maar de Bovag ziet liever dat het kabinet de budgetten voor de komende jaren naar voren verschuift. Volgens de brancheorganisatie is het namelijk juist nu belangrijk dat de verkoop van EV’s wordt aangejaagd. De Bovag is het dus niet eens met de verdeling van het subsidiebudget voor nieuwe EV’s, dat naarmate de jaren vorderen juist ruimer wordt.

Gebruikte EV’s

Bij de gebruikte EV’s gaat het een stuk minder hard met de subsidie, zelfs dit jaar zit er nog € 758.000 van het totale budget van € 7,2 miljoen in de pot. Dat bedrag is goed voor 379 auto’s. Wie nog gebruik wil maken van dit subsidiepotje heeft tot 31 december 12:00 de tijd om een aanvraag in te dienen. Komend jaar is er voor gebruikte EV’s een bedrag van € 13,5 miljoen opzij gezet. Daarmee kan er voor 6.750 auto’s aan subsidie worden uitgekeerd. Alleen auto’s die op of na 1 januari 2021 gekocht zijn komen voor dat subsidiepotje in aanmerking.

