BPM-belasting op auto's met meer dan de helft gestegen

De gemiddelde aanschafbelasting (BPM) op een nieuwe benzine-auto is tussen 2012 en 2018 met 56,4 procent gestegen (van €2.967 naar €4.643). Voor een dieselauto steeg de BPM zelfs met 82,7 procent (van €4.857 euro naar €8.876). Dit blijkt uit een analyse van de verkoopcijfers door de RAI Vereniging. Volgens voorzitter Steven van Eijck staat deze stijging haaks op de belofte van het Kabinet om de BPM deels af te bouwen. ,,De BPM ondermijnt ons streven naar duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit en is op termijn onhoudbaar.”

Van Eijck: ,,Het wordt ieder jaar minder aantrekkelijk om een nieuwe auto in Nederland te kopen. Mede door de almaar stijgende BPM op nieuwe auto’s, kiezen autokopers in Nederland massaal voor een gebruikte auto uit binnen- of buitenland. Dit ondanks afspraken om de BPM tot 2021 met zo’n 15 procent af te bouwen.

,,Sinds de recente overgang naar de nieuwe WLTP uitlaatgas-test in Europa is de aanschafbelasting op de meeste nieuwe auto’s in Nederland alleen maar verder gestegen. Dit staat haaks op de toezegging van de staatssecretaris van Financiën dat de automobilist niet de dupe van de invoering van de nieuwe test mag worden.” Mede door de nieuwe WLTP-norm stegen de totale BPM-opbrengsten sinds 2012 met 27,3 procent en bedroegen ze in 2018 ruim 2,1 miljard euro. Dat komt doordat auto's in de nieuwe WLTP-test doorgaans een hoger verbruik hebben dan in de oude NEDC-test.

Luchtkwaliteit

Volgens van Eijck is in bijna geen ander Europees land de belastingdruk op nieuwe auto’s zo hoog als in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en het terugdringen van CO2. ,,We hebben onze mond vol over vermindering van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen door personenauto’s, maar ondertussen houden we de hiervoor noodzakelijke technologische vooruitgang tegen door de belasting op nieuwe auto’s almaar te verhogen.” Tussen 2000 en 2017 is de gemiddelde leeftijd van het Nederlands wagenpark gestegen van 7,3 jaar naar 10,5 jaar.

Import