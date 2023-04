Dankzij dit beertje hield de dochter (11) van Lars geen trauma over aan hun auto-ongeluk

Lars Lemmens (38) en zijn dochter belandden vijf jaar geleden in een heftig ongeluk. Met een snelheid van 130 km per uur knalden ze op de auto voor hen. Lemmens is de stichting Good Bears of the World heel dankbaar voor het helpen verwerken van het trauma van zijn dochter. ,,Dankzij de organisatie heeft mijn dochter alleen herinneringen aan de beer overgehouden in plaats van aan het ongeluk.”

Na een laatste bezoek aan de oma van zijn vrouw reed Lemmens samen met zijn dochter (toen 6) terug via de A73 vanuit Roermond richting Nijmegen. Ze stopten nog even bij het tankstation voor een kop koffie en wat te eten en reden daarna weer de snelweg op.

Aangezien ze net afscheid hadden genomen van een dierbare, zat Lemmens’ dochter vol met vragen en voerden ze een bijzonder gesprek. ,,Ik weet nog zo goed dat mijn dochter vroeg of de oma van mijn vrouw nu ook naar de hemel zou gaan. Ik keek haar aan en zei: ik denk van wel. Op het moment dat ik weer voor me keek, zag ik het fout gaan. Ik knalde tegen de bestuurder voor mij, die zonder verlichting reed. Zonder na te denken gooide ik mijn arm voor mijn dochter om de klap voor haar te verminderen. We hebben geluk gehad dat de vangrail ons opving”, zegt Lemmens.

Volledig scherm De auto van Lars Lemmens vlak na het auto-ongeluk. © Privé archief

Hulpdiensten automatisch op de hoogte

Voor Lemmens is het vanaf dat moment een grote waas. Hij weet nog wel dat ze binnen een aantal seconden gebeld werden door een zogeheten ‘On Call-app’ van de Volvo waar hij in reed. Deze app zorgt onder andere voor extra veiligheid. De app brengt de hulpdiensten automatisch op de hoogte als de bestuurder betrokken is bij een ongeval en geeft de locatie door. Via de app werd verteld dat er zo snel mogelijk hulp aankwam.

Toen de hulpdiensten arriveerden, werd zijn dochter uit de auto gehaald. Lemmens kreeg te horen dat hij geen schuldverklaring hoefde te tekenen en dat zijn rijgegevens in orde waren.

Good Bears of the World

De agenten zorgden er snel voor dat Lemmens’ dochter veilig was. ,,Ze gaven haar een klein beertje en ik merkte gelijk dat zij een stuk rustiger werd”, vertelt hij. Daarna zijn Lemmens en zijn dochter naar het ziekenhuis gegaan voor controle. Hier bleek dat zijn arm uit de kom was geraakt toen hij de klap probeerde op te vangen voor zijn dochter. ,,Met mijn dochter was niks aan de hand, ze heeft zelfs de dag erna haar zwemdiploma gehaald. Iedereen is er goed vanaf gekomen, maar ik ben vooral dankbaar dat de agenten mijn dochter zo goed hebben geholpen. Het enige wat zij zich nog van het ongeluk kan herinneren, is dat ze een beer kreeg.”

Quote Ik hoop hiermee mensen bewust te maken van dit prachtige initiatief

Nu, vijf jaar later, staat Lemmens via een LinkedIn-bericht stil bij het werk van de stichting Good Bears of the World. ,,Good Bears of the World is een stichting die wordt gesteund door giften en zakelijke donateurs. Alle hulpdiensten, zoals de brandweer, ziekenwagens, de politie en de Rijkswaterstaat hebben die beertjes bij zich. Het heeft mijn dochter enorm geholpen.”

Lemmens ontving tientallen mooie reacties op zijn post. ,,Ik ben heel blij dat het bericht veel mensen heeft bereikt. Ik hoop hiermee mensen bewust te maken van dit prachtige initiatief. Al is het maar iemand die hun website bezoekt en daar vervolgens een kleine donatie doet. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen op de juiste manier geholpen worden bij de verwerking van zo’n heftig moment.”