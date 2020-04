Verkeershufter rukt op in coronatijd: aantal ingenomen rijbewijzen verdrievoudigd

De politie is in Oost-Nederland razend druk met ‘coronacrossers’; weggebruikers die op lege wegen het gaspedaal veel te diep indrukken. Het aantal rijbewijzen dat is ingenomen, is de laatste weken verdrievoudigd, terwijl het aantal controles ongeveer gelijk bleef.

In het Paasweekend vorderde de politie in het oosten nog zo’n 40 rijbewijzen in. Daarnaast kregen ongeveer 200 hardrijders een bon. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ligt het aantal ingenomen rijbewijzen wekelijks ongeveer drie keer hoger dan in reguliere weken, meldt de politie.

Verkeershufters

Bij Veilig Verkeer Nederland kijken ze niet op van de cijfers uit deze regio. ,,We hebben zelf geen cijfers, maar we krijgen deze berichten ook binnen. We horen het ook van de landelijke politie”, zegt woordvoerder Marcel Kwant. ,,Het gaat om de typische verkeershufters. Mensen die altijd al graag hard rijden, maar daar niet altijd de ruimte voor kregen. Nu zien ze lege snelwegen voor zich en trappen ze het gaspedaal diep in.”

Lege wegen

Kwant vermoedt dat bestuurders denken dat de politie door de coronacrisis wel met andere zaken bezig is, dan met flitscontroles. De politie Oost-Nederland meldt echter dat het aantal controles gelijk is gebleven. ,,Ze denken misschien dat ze de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen, omdat de wegen toch vrijwel leeg zijn, maar dat klopt niet. Te snel rijden veroorzaakt de meeste ongelukken in ons land”, zegt Kwant.

Uitnodiging

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen merkt dat het gros van de weggebruikers zich keurig aan de 100 op snelweg houdt. ,,Maar anderen zien een lege weg als een uitnodiging om te hard te gaan. De snelwegen rijden comfortabel, je hoeft nauwelijks op andere bestuurders te anticiperen.”

Pakkans

Tertoolen denkt dat de hardrijders vermoeden dat de pakkans klein is. ,,De pakkans speelt een grote rol bij overtreders. Hoe minder de kans dat je gepakt wordt, hoe meer risico’s bestuurders nemen. Wat ze vergeten, is dat ze nu meer opvallen dan ooit. Rijd je 160 op een weg waar iedereen 130 mag, dan valt dat nog niet zo erg op. Nu rijden ze 160 op een 100 weg. Dat zien surveillanten van de politie natuurlijk ook. De gevolgen kunnen groot zijn als je je rijbewijs kwijtraakt. Het kan je zelfs je baan kosten.”

50 kilometer te hard