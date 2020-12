Waarom zalmen door deze auto slechter kunnen ruiken

De Chevrolet Camaro verstoort de reukzin van zalmen. Dat stellen de milieu-eisen van Amerikaanse staten Washington en Californië althans. De remblokken van de Camaro SS bevatten te veel koper, wat schadelijk is voor de vissen, en om die reden mag de auto niet meer verkocht worden in de twee staten.

Vraag de Nederlandse autobouwers Victor Muller van Spyker of Joop Donkervoort of ze alsnog hun eigen automerk hadden opgericht als ze hadden geweten waar ze aan begonnen en het antwoord is een resoluut ‘nee’. De eisen waaraan auto's moeten voldoen, verschillen per land en soms zelfs per staat.

In de staten Washington en California mogen bijvoorbeeld de sportieve SS-versies van de Camaro niet meer verkocht worden omdat er meer dan 5 procent koper in de blokken zit. Wanneer de remstof in het milieu terechtkomt, kan het via het grondwater ervoor zorgen dat zalmen en andere vissoorten minder goed kunnen ‘ruiken’.

Volgens de Amerikaanse milieubescherming zijn de vissen hierdoor kwetsbaarder voor roofdieren. General Motors had per ongeluk of expres deze eisen over het hoofd gezien, met een verkoopverbod voor de Camaro SS coupé en cabrio tot gevolg. Gelukkig voor Chevrolet lijkt een aanpassing in dit geval niet erg ingrijpend.

