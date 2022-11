Wéér slaan autoslopers toe in Nesselande: ‘Het is om moedeloos van te worden’

VIDEO Rondtrek­ken­de autokra­kers laten spoor van dure vernielin­gen na: ‘Stuur van Audi levert 1800 euro op’

De markt voor gestolen auto-onderdelen is levendig. Afgelopen weekend was het raak in de Rotterdamse wijk Nesselande: vier BMW's werden volledig gestript. Grote kans dat die onderdelen al onderweg zijn naar klanten in binnen- en buitenland. ,,Het stuur van een Audi A3 levert tussen de 1500 en 1800 euro op. Dan heb je het echt over een blingblingstuurtje.’’

28 september