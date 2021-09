Mijn Allessie Astrid wilde altijd al een cabrio, nu rijdt ze eindelijk met de kap open en de wind door haar haren: ‘Genieten’

12 september De ouders van Astrid van Eekelen (57), wethouder in Leidschendam-Voorburg, hoefden in haar jonge jaren maar hun hielen te lichten of zij reed naar hun huis om haar auto in te ruilen voor hun cabrio. Ooit koop ik er ook één, nam ze zich voor. Die belofte aan zichzelf is een halfjaar geleden ingewilligd in de vorm van een Volvo C70 met open dak. Wij spraken haar voor de rubriek Mijn Allessie.