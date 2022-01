Britse automobilisten moeten ‘Nederlandse truc’ toepassen bij het uitstappen

De meeste Nederlandse automobilisten zullen niet begrijpen wat er met de Nederlandse truc wordt bedoeld, maar in het buitenland is hij alom bekend. Voor de invoering van ‘de Nederlandse greep’ (Dutch Reach) is in het Verenigd Koninkrijk zelfs jaren campagne gevoerd.

Het gaat erom dat uitstappende automobilisten bij het openen van het portier de hand gebruiken die het verst van de ontgrendelingshendel verwijderd is. In auto's in Nederland (waar rechts wordt gereden) is dat de rechterhand van de bestuurder en de linkerhand van de bijrijder. Op deze manier dwing je jezelf om over je schouder te kijken bij het openen van de deur. Zo krijg je automatisch beter zicht op aanstormende fietsers of andere weggebruikers.

In het buitenland is men ervan overtuigd dat dit een in Nederland verzonnen, handige truc is, om te voorkomen dat je met het openzwaaiende portier een fietser raakt bij het uitstappen. Nederland heeft de eer hoogstwaarschijnlijk te danken aan het imago van fietsland, maar wat precies de oorsprong is van de ‘Nederlandse uitvinding’ valt lastig te achterhalen.

Levens redden

Dat de Britten de regel nu invoeren, wordt toejuicht door activist Jeff Boulton. Hij verloor in 2016 zijn zoon bij een verkeersongeval. ,,Zoals de meeste mensen wisten we niets over de Nederlandse greep tot Sam om het leven kwam”, verklaart hij tegenover de BBC. ,,Als we de regels 55 jaar geleden hadden aangepast toen de Nederlanders dit bedachten, zou Sam nu nog leven.”

Ook fietsersbond Cycling UK is blij met de aanpassing van het verkeersreglement. Deze organisatie zegt dat Britten weliswaar niet zijn gewend aan de Nederlandse greep, maar dat de methode makkelijk te leren is en levens kan redden. Jaarlijks raken in Groot-Brittannië honderden fietsers gewond doordat ze tegen de geopende deur rijden van uitstappende automobilisten. Met deze simpele truc kan dat aantal drastisch dalen.

Het fenomeen van fietsers die geraakt worden door het openen van een autodeur wordt in het buitenland ook wel ‘dooring’ genoemd. Volgens de Amerikaanse fietsersbond (League of American Bicyclists) is dit zelfs de meest voorkomende oorzaak van ongevallen tussen fietsen en auto’s, vooral in de grotere steden in de VS. Het openzwaaiende autoportier leidt ook in Nederland jaarlijks tot veel gewonden en zelfs enkele doden.

