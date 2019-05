Britse chauffeur beboet om ‘gevaarlijke’ afvalberg in auto

Dat meldde de politie afgelopen maandag in een inmiddels om onduidelijke redenen verwijderde tweet, schrijft BBC News. ,,Een schone auto = een schoon brein’’, grapte de Thames Valley Police. Volgens agenten was de situatie erg gevaarlijk, omdat er afval onder de pedalen lag. Remmen zou daardoor bijvoorbeeld onmogelijk kunnen worden.



De bestuurder, wiens identiteit onbekend is, kreeg een boete en een strafpunt op het rijbewijs. De chauffeur is tevens gearresteerd, maar dat had te maken met een onbekend ander vergrijp.