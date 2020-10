Britse miljonair overlijdt tijdens recordpoging in Porsche bij snelheid van 385 km/u

Het ongeluk gebeurde op Elvington Airfield bij de Britse stad York. Eisenberg was een zelfverklaarde ‘snelheidsfreak’ en had volgens lokale media ongeveer 50 Britse en wereldsnelheidsrecords op zijn naam staan, waaronder een vermelding in het Guinness Book of Records.



Het snelheidsrecord dat Eisenberg wilde verbreken, staat momenteel op 334 kilometer per uur en werd al in 1970 gevestigd door coureur Tony Densham, schrijft Daily Mail. Volgens een bewaker van het vliegveld kwam Eisenberg om het leven toen zijn speciaal aangepaste Porsche 911 turbo met een 1200 pk sterke motor naast de landingsbaan terechtkwam en omsloeg. Aan de foto's te zien was de auto speciaal aangepast met onder meer een remparachute.