Britse moet 400.000 pond aftikken voor huurauto

Wat was er gebeurd? In december 2016 was Susan H. betrokken bij een auto-ongeval bij Birmingham. Ze botste met haar Audi tegen een Honda. Hoewel de Honda geparkeerd stond naast de stoeprand, was mevrouw H. ervan overtuigd dat zij niet verantwoordelijk was voor het ongeval en begon ze een rechtszaak tegen de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.



Omdat haar Audi, met een geschatte waarde van 10.000 pond, niet meer kon rijden, huurde ze een huurauto via een onafhankelijk bedrijf. Ze heeft in totaal drie jaar in deze Mercedes C220 gereden. Vermoedelijk heeft ze geen aandacht besteed aan de kosten; het verhuurbedrijf rekende 300 pond per dag voor de auto.



Het bedrijf beloofde haar niet te zullen lastigvallen met de kosten, omdat de verzekering van de tegenpartij toch zou moeten betalen. En dus weigerde ze het aanbod van haar eigen verzekering om een ​​vervangende auto te regelen. Ze bleef liever in haar chique Mercedes rijden.