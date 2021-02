Broers doen grootste sportwagenfabriek van Nederland van de hand

Burton Car Company is te groot geworden voor de broers Iwan en Dimitri Göbel. Ze verkopen hun sportautofabriek in Zutphen voor miljoenen. ,,We krijgen nu weer de tijd om met dingen bezig te gaan waar we goed in zijn.’’

Het begon met sportwagens op het onderstel van een lelijke Eend. Inmiddels is het uitgegroeid tot de grootste sportautofabriek van Nederland. Een uit de hand gelopen hobby die ze miljoenen heeft opgeleverd. Een succes met een keerzijde. De broers verkopen inmiddels zo’n honderd Burtons per jaar, waardoor ze meer bezig zijn met administratie en hun personeel dan met het bouwen van hun geliefde sportwagens.

,,We blijven wel betrokken bij het bedrijf, maar veel minder dan voorheen. Eén of twee dagen in de week zijn we straks nog met Burtons bezig om het creatieve deel van het bedrijf op te pakken. Auto’s innoveren’’, zegt Iwan Göbel. ,,Dat deel van het werk vind ik ook het leukst. Alles wat er verder bij komt kijken valt weg. Belasting en personeel. Dat soort zaken hebben we geen omkijken meer naar.’’

Lucratieve miljoenendeal

Een lucratieve deal. Het exacte verkoopbedrag wil hij niet prijsgeven, maar eerder zei de bedrijfsmakelaar van de broers al dat een koper minimaal een bedrag van 5 miljoen euro zou moeten neerleggen. ,,Vijf miljoen plus, laten we het daar maar op houden inderdaad’’, zegt Göbel. Na de verkoop behoudt het tweetal een belang van 25 procent in Burton Car Company.

Volledig scherm De broers Iwan en Dimitri Göbel zijn vanaf hun jonge jaren al bezig met auto's. © Burton Car Company

Daarvoor krijgt de nieuwe eigenaar een sportautofabriek op industrieterrein De Mars in Zutphen met 44 medewerkers en een brutowinst per jaar tussen de 1 en 2,5 miljoen euro. Wie de nieuwe eigenaar wordt, wil Göbel nog niet zeggen. Op dit moment werken ze aan de laatste details om de financiering rond te krijgen. ,,Een bedrijf dat aan deze kant van het land is gevestigd. We wilden het bewust in Nederlandse handen houden’’, zegt Göbel, die volgens hem met zijn broer zeven potentiële kopers zag aankloppen.

Extra winst door corona

,,Er was behoorlijk veel interesse, maar bedenk dat de koper ook in een goedlopend bedrijf binnenstapt. Het afgelopen jaar steeg de winst met 29 procent. Dat komt voor een groot deel ook, omdat veel mensen tijdens corona thuiszitten en ineens tijd hebben om te sleutelen.’’

De Burton wordt namelijk ook verkocht als bouwpakket voor zo’n 4000 euro. Voor een compleet afgeleverde auto betaal je rond de 25.000 euro. Sportwagens die ook straks op het industrieterrein in Zutphen gemaakt blijven worden volgens Göbel. ,,Een voetbalploeg die goed draait, verander je toch ook niet? Het bedrijf draait als een tierelier. Nee, Burton Car Company blijft in Zutphen, alleen trekken wij ons wat meer terug. Het bedrijf is toe aan een volgende stap, met mensen die daar goed in zijn.’’

Wat de broers zelf gaan doen, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. ,,Naast het werk wat we blijven doen voor Burton Car Company, moeten we maar eens kijken wat we gaan doen. We hadden ons kapitaal eigenlijk allemaal in auto’s zitten. Dat gaan we nu in ieder geval beter verdelen. Misschien kunnen we met onze kennis en een deel van het geld in een ander bedrijf investeren.’’

Volledig scherm Iwan en Dimitri Göbel achter het stuur van één van hun Burtons. © Burton Car Company

Miljoenen mondkapjes naar Nederland

Waar Iwan en Dimitri Göbel normaal gesproken sportwagens bouwen, hielden de Zutphense broers zich het afgelopen jaar ook bezig met het importeren van mondkapjes. Miljoenen gecertificeerde en eenvoudige kapjes brachten ze naar verschillende zorginstellingen in Nederland. Ze gebruikten daarvoor hun netwerk in Azië, dat ze opbouwden in de jaren dat ze van Burton de grootste sportwagenfabrikant van Nederland maakten.

,,Iemand uit China wil je kunnen vertrouwen. In Nederland vragen we een prijsopgaaf. Daar onderhandel je wat over of die betaal je en klaar. Een Chinees werkt niet zo’’, zei Iwan Göbel daar afgelopen jaar over tegen de Stentor. ,,Als je zaken wil doen met een Chinees dan bouw je een band op. Je gaat mee naar een karaokebar, drinkt samen drankjes en praat over de kinderen. Dat hebben wij in al die jaren gedaan.’’

