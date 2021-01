Brussel is nu één grote 30 kilometer-zone

De politie treedt de eerste tijd coulant op, heeft zij al laten weten. Er komen ook niet per se meer flitspalen of controles. Brussel probeert eerder de vaart eruit te krijgen door bomen te planten en verkeersdrempels neer te leggen. Ieder jaar wordt een tiende van de stad zo heringericht.

Nu is Brussel, dat 1,2 miljoen inwoners telt, nog een echte autostad. Maar dat is voorzichtig aan het veranderen. Vooral sinds de coronacrisis wint de fiets er terrein. Ook de fietser moet zich echter aan de nieuwe snelheidslimiet houden. Dat geldt tevens voor gebruikers van de speedpedelecs en de in België populaire (maar in Nederland verboden) elektrische steps.