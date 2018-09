Bugatti nu toch ook aan de super-SUV

Ferrari, Lamborghini en zelfs Lotus hebben allemaal aangekondigd een SUV te produceren. De enige overval blijft McLaren, maar het zou niet lang duren voordat het Britse merk besluit dat het net als de rest om veel geld te gaan verdienen met de populairste autovorm van heet decennium. Het enige bedrijf dat in de race om de ultieme super-SUV- nog niets heeft aangekondigd, is Bugatti. Tot nu althans. Stephan Winkelmann, kom er maar in.

,,Volgens mij is Bugatti klaar voor meer dan één model”, zo onthulde hij in een openhartige bui tijdens de onthulling van de Lamborghini Divo op het Concours d'Élegance op Pebble Beach. Maar dat wordt geen vierdeurs sedan à la de conceptcar Galibier. Winkelmann zei tegen verslaggevers van CarAdvice dat de smaak van de klanten radicaal is veranderd sinds die conceptcar is voorgesteld en dat Bugatti niet gaat investeren in een krimpend segment. ,,Liever mikken we op een segment dat wereldwijd aan het groeien is in de wereld van de ultra-luxe auto's."

