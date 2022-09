Buurt barst van de laadpalen, bewoners zoeken zich rot naar parkeerplek: ‘Kan auto hier niet kwijt’

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet ik de medische keuring zelf aanvragen om mijn rijbewijs te verlengen?’

‘Ik word in november 75 jaar. Krijg ik van het CBR dan de papieren voor de medische keuring of moet ik die aanvragen?’, vraagt lezer Ellie Gerritsen in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

17 september