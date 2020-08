Cabrio kopen? Dit is waarom je juist nú moet toeslaan

Hoewel nieuwe cabriolets minder in trek zijn, is dit een goede periode om een gebruikte op de kop te tikken. Aan het eind van de zomer beginnen de prijzen van veel tweedehands cabrio's te dalen. Hoog tijd om de open auto opnieuw te ontdekken.

Zo'n twintig jaar geleden stond Nederland in de rij voor een cabriolet. Begin 2001 presenteerde Peugeot de open versie van de 206. De 206 CC (Coupé Cabriolet) was niet aan te slepen: de eerste kopers stonden maanden in de wachtrij voor hun exemplaar, vaak zelfs tot na de zomer. Enkele geluksvogels die al wel een CC in ontvangst konden nemen, verkochten hun auto zelfs met winst door. De hype van de compacte, betaalbare cabriolet was een feit: iedereen leek zo'n model te willen hebben. In navolging van Peugeot brachten onder meer Opel, Renault, Nissan en zelfs Mitsubishi soortgelijke auto's op de markt.

Hoe anders is dat anno 2020. In de showrooms van betaalbare automerken vind je vrijwel geen nieuwe, volwaardige cabriolets meer. Dat wil zeggen: modellen waarvan de complete bovenkant open kan. Fiat levert de goedkoopste 'open' auto van het moment in de vorm van de 500C (vanaf 18.874 euro), maar die heeft eigenlijk niet meer dan een extra groot schuifdak. Volgens de 'volumemerken' valt er te weinig geld te verdienen aan het ontwikkelen en verkopen van open auto's, omdat consumenten hun geld tegenwoordig liever in hogere, stoere SUV's stoppen.

Volledig scherm De Mini Cabrio is één van voordeligste open auto's die je tegenwoordig nieuw kunt kopen. Z'n prijs begint bij een flinke 29.990 euro © Mini

Wie toch een nieuwe open auto wil, kan momenteel alleen kiezen voor de cabriolets van luxemerken als BMW, Audi en Mini, waarvan de laatste voor een krappe 30 mille de Mini Cabrio in de aanbieding heeft. Daarnaast is er keuze uit een handjevol sportievelingen zoals de Mazda MX-5, de Jaguar F-Type Roadster of de Ford Mustang Convertible. Al die modellen beschikken over het levenslustige karakter dat perfect bij het rijden in een cabriolet past, maar stuk voor stuk zijn ze - naast een tikkeltje onpraktisch - flink aan de prijs.

Zintuigen

Levenslust: hét woord om de aantrekkingskracht van rijden in een cabrio te typeren. Een rit in een open auto spreekt feitelijk alle zintuigen aan en laat je nog meer genieten van alle indrukken onderweg. Voel de wind in je haar, ruik de buitenlucht en geniet van de eerste zonnestralen op een vroege zomerochtend.

Zo biedt open rijden deels dezelfde sensaties als een toertocht op de motor, maar dan zonder helm en met de extra bescherming van kreukelzones en een cocon van plaatwerk. De luxe om na een zware werkdag even het dakje open te gooien, of om te genieten van een zwoele nazomeravond: het is een onderschatte vorm van verwennerij. Met een druk op een knop of, zo je wilt, het handmatig wegklappen van de kap wordt autorijden ineens meer dan het bedienen van een machine.

Volledig scherm Populair: modellen zoals de Volkswagen Golf en de BMW 3-Serie en 4-Serie cabriolet (foto) worden veel gezocht op websites zoals Gaspedaal.nl en Autotrack.nl © BMW

Aanbod

Het klinkt tegenstrijdig, maar nu de dagen weer korter worden en de zomer op zijn einde loopt, loont het juist de moeite om te shoppen voor een cabriolet. Uit cijfers van Automotive Mediaventions, het bedrijf achter de grote autozoeksites Gaspedaal.nl, AutoTrack.nl en Autowereld.nl, blijkt dat de interesse voor cabriolets aan het einde van de zomer daalt. In het najaar en de winter zoeken potentiële autokopers simpelweg minder vaak op de term 'cabriolet'.

Die dalende belangstelling dempt de aanschafprijs. In het voorjaar, zodra autokopers lentekriebels krijgen, gebeurt het tegenovergestelde. Dan zoeken mensen beduidend meer op open auto's, die vervolgens sneller en voor hogere bedragen worden verkocht. Een autobedrijf heeft liever niet dat een cabrio de hele winter in de showroom blijft staan, dus in theorie heb je na de zomer een betere onderhandelingspositie. Reken daarbij niet op prijsverschillen van duizenden euro's, maar het scheelt ontegenzeggelijk als er niet drie andere kopers in de rij staan voor dezelfde auto.

Lekkages

Het mag geen verrassing heten: zeker bij een gebruikte cabriolet is het beweegbare dak een kwetsbaar onderdeel. Bij moderne cabrio's vind je ze in twee varianten: een zogenoemde zachte kap van flexibel canvas of een hard dak met vaste delen van aluminium of kunststof.

Hoe ouder het mechanisme, hoe groter de kans op slijtage en speling. Let bij een proefrit altijd op een soepel scharnierend geheel, dat niet schokkend beweegt of overmatig piept en kraakt. Controleer zowel het interieur (ook onder de vloermatten!) als de bagageruimte grondig op sporen van vocht, zoals afzetting van vuil, een muffe geur of kalkresten. Voor de volledigheid is het slim om de auto grondig nat te spuiten op plekken waar rubbers nattigheid moeten buitenhouden. Is het interieur toch nat na zo'n spuitbeurt, dan zijn de afdichtingen op z'n minst aan vervanging toe.

Volledig scherm Is het zachte (of harde) cabriodak nog wel waterdicht? Controleer dat altijd uitgebreid bij een proefrit, zeker bij oudere modellen © Mazda

Loop de kap - zeker een zachte - sowieso minutieus na, want het herstellen van scheurtjes of andere beschadigingen is een dure grap. Een cabrioletdak is lastig en dus kostbaar om te repareren, terwijl een compleet vervangend dak zelfs duizenden euro's kan kosten.

Bij oudere of goedkopere modellen is het achterruitje vaak van kunststof in plaats van glas: controleer goed of het nog transparant is en of er geen beschadigingen op zitten. Verzeker jezelf van een goed werkend en isolerend cabriodak en je kunt het hele jaar van je open trots genieten, ook als de ventilatoren en koelboxen straks weer op zolder liggen.

Gevonden op Gaspedaal.nl Volledig scherm Volkswagen Golf Cabrio © RV Tot 10.000 euro | Volkswagen Golf Cabrio | Bouwjaar 1993 | € 7500 Bijzonder charmant en nog altijd onverminderd populair in Nederland: de oerversie van de open VW Golf. Vaak zijn de carrosserie en het dak de zwakke plekken bij dit type, maar bij dit exemplaar uit 1993 zien ze er nog erg netjes uit. De algehele staat van deze 1.8i Quartett lijkt op het eerste gezicht overeen te komen met de nette kilometerstand van 124.000, dus voor zo’n 7500 euro rijd je een van de leukste betaalbare cabrio’s. Klik hier voor alle exemplaren van de Volkswagen Golf Cabrio die te koop staan op Gaspedaal.nl Volledig scherm BMW 3-serie cabrio © RV Tot 25.000 euro | BMW 320i Cabriolet | Bouwjaar 2013 | € 20.850 In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft deze generatie van de BMW 3-Serie cabrio een harde kap. Het mechanisme bestaat uit drie delen en is even gecompliceerd als gevoelig. Niet voor niets keert BMW voor de aanstaande 4-Serie cabriolet weer terug naar de vertrouwde stoffen kap. Afgezien daarvan is deze 3-Serie een van de fijnste volwaardige vierpersoonscabrio’s, met een fijn rijgedrag, een veelal prettige motor en een tijdloos design. Klik hier voor alle exemplaren van de BMW 3-Serie Cabriolet die te koop staan op Gaspedaal.nl Volledig scherm De Porsche 911 Cabriolet is een droomauto voor velen © Screenshot Gaspedaal.nl Tot 50.000 euro | Porsche 911 Carrera 4S | Bouwjaar 2007 | € 42.995 Een open Porsche 911 is de droom van menig autoliefhebber: dit gave, felgele exemplaar uit 2007 trekt onherroepelijk de aandacht en zorgt zonder twijfel voor een brede glimlach achter het stuur dankzij de karaktervolle zescilinder boxermotor (3,8 liter) met 355 pk. Het smaakvolle, donkere interieur oogt goed verzorgd, net als de zwarte cabriokap en de grote vijfspaakswielen. De prijs is ernaar, maar met een kilometerstand van minder dan 50.000 kan deze Carrera 4S er voorlopig nog wel even tegen. Klik hier voor alle exemplaren van de Porsche 911 Cabriolet die te koop staan op Gaspedaal.nl