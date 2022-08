Calandbrug met kerst klaar, maar er wacht nog meer ‘ellende’

,,Kijk, daar hebben we de grote boosdoener”, zegt Emiel Singor, adviseur van spoorbeheerder ProRail. De projectleider van Movares wijst, boven in een van de vier Calandbrug-torens, op het zogeheten omloopwiel met kabels, waarmee de hefbrug wordt aangedreven. ,,De lagers zijn kapot en moeten vervangen worden. Daarvoor moet het hele aandrijfwerk uit elkaar worden gehaald. Dat gaan we doen in alle torens.”