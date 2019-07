Campagne tegen neonazi-praktijken in Mercedes-fabriek

Terecht ontslag

Maar volgens een uitspraak van de rechter in Stuttgart zijn de twee medewerkers vorig jaar terecht ontslagen. Daimler zegt normaliter niet te reageren op dit soort voorvallen, maar nu een uitzondering te willen maken gezien de ernst van de situatie. Het concern zegt racisme en discriminatie in de organisatie te willen bestrijden. Daimler-topman Källenius is zelf van Zweedse afkomst en verklaart op de website: ,,Hoewel ik niet in Duitsland ben opgegroeid, is dit de plek waar ik nu werk en ik noem dit nu mijn thuis. Daimler is niet alleen een motor voor innovaties en banen maar ook voor integratie. Wij zijn net zo divers als onze klanten. Juist die diversiteit maakt ons sterk. Daarom is er geen plaats voor xenofobie en intolerantie bij Daimler.”

Vakbond Zentrum Automobil is ook actief bij autofabrieken van Porsche en BMW.