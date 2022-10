Camper van het Jaar is Bürstner Lyseo Gallery, Adria Altea gekozen tot Caravan van het Jaar

De Bürstner Lyseo Gallery TD 649 G is gekozen tot Camper van het Jaar 2023. Het bijzondere aan deze halfintegraal camper is zijn oppompbare alkoof. Als je ermee rijdt heeft hij gewoon een ‘plat dak’, wat scheelt in de luchtweerstand en dus het brandstofverbruik. Maar eenmaal op de plaats van bestemming ontstaat er op het dak een heuse slaapkamer, die je via een vaste trap bereikt.

De luchtcompressor pompt in 90 seconden een dubbelwandige alkoof omhoog, zodat er een zit- en slaapruimte ontstaat met een binnenhoogte van 110 cm en een panoramavenster in het dak. In combinatie met het hefbed boven de zitgroep en de warme en luxe inrichting is de Lyseo Gallery een bijzondere verschijning in de prijsklasse net boven de ton. Zijn prijslijst begint bij €109.000.

,,Erg knap om in een camper van net geen zeven meter zoveel luxe en innovatie te stoppen‘’, oordeelt de vakjury. ,,Het feit dat de inklapbare alkoof is getest onder zware weersomstandigheden geeft vertrouwen. De ruime zithoek, de vario-badkamer met zwenkwand voor de douche, veel opbergruimte, een dubbele Thermo-vloer: allemaal zeer handige toepassingen voor wie comfort en ruimte wil, onderweg en op de staanplaats. Het hefbed is zowel in de lengte als in de breedte te gebruiken en het interieur met de grote zithoek is zeer comfortabel afgewerkt en de inventieve verlichting zorgt voor een weldadige sfeer.”

Caravan het Jaar is de Adria Altea

Ook de Caravan van het Jaar 2023 is gekozen: de Adria Altea. De bekende modelserie van deze Sloveense fabrikant is onlangs vernieuwd. De Altea is nu vooral lichter, maar ook ruimtelijker en moderner. Wat opvalt zijn het lichtgewicht AL-KO Varia X-chassis, de polyester buitenwanden en een gewichtsbesparende bouwwijze van het interieur.

De vakjury meldt hierover: ,,De polyester buitenkant ziet er in het nieuwe design mooi en strak uit, mede door de moderne led-achterlichten en handgrepen. De fabrikant heeft veel aandacht besteed aan gewichtsbesparing door gebruik te maken van een lichtgewicht chassis en een innovatieve bouw van kastjes en meubels. Grote vensters in de keuken en aan de voorkant bieden open zicht en binnen tref je een aangename ambiance door de viltachtige, geluiddempende afwerking van de wand. De grote hoeveelheid kast- en bergruimte zal menig kampeerder plezieren, evenals de goed uitgeruste keuken. Tel daarbij de luxe en ergonomische toiletruimte plus de ruime, brede disselbak en je hebt een zeer complete caravan voor een acceptabele prijs.” De prijzen beginnen bij €24.430.

Beide verkiezingen zijn een initiatief van ANWB Kamperen en het ANWB kampeermagazine KampeerKampioen. De vakjury bestaat uit journalisten met ruime ervaring en inzicht in de caravan- en campermarkt, onder wie Niek Schenk, autoredacteur van deze site. Beoordelingscriteria zijn onder meer innovatie, bouwwijze, ontwerp van het in- en exterieur, afwerking, uitrusting, originaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding.

