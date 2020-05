Canadese snelheidsduivel (19) rijdt ruim 300 kilometer per uur: ‘Dit is de hoogste snelheidsovertreding ooit’

‘Geen racebaan’

,,Het had een vreselijk ongeluk kunnen worden (...) de Queen Elizabeth Highway is geen racebaan’’, zei de sergeant verontwaardigd. Volgens hem besloten diverse automobilisten die de auto over de weg hadden zien scheuren, te claxonneren naar de politie uit tevredenheid over zijn aanhouding.



De jongen is voorlopig op vrije voeten gesteld, in afwachting van een beslissing van de rechter. ,,Ik weet zeker dat hij het nog moeilijk zal krijgen als hij aan zijn vader moet uitleggen waarom diens auto op deze Moederdag niet meer in de garage staat’’, aldus de politieagent.