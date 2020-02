Cayman en Boxster GTS bieden het beste van twee werelden

Rij-impressieDe Porsche Gran Turismo Sport vormt traditioneel gezien de lekkerste uitvoering van iedere moderne Porsche. In het geval van de Cayman en Boxster GTS is dat niet anders. Sterker nog: het zijn de lekkerste allrounders van Porsche überhaupt.

Zeg het nooit hardop tegen de echte 911-liefhebbers, want die zullen het blijven ontkennen, maar de Cayman is beweeglijker, lichter en rijdt gemakkelijker hard dan de oer-Porsche. Al na één bocht voel je je vertrouwd met de mechaniek, terwijl het temmen van een Porsche 911 vaak een gevecht van jaren is. Minder status? De nieuwe Cayman en Boxster GTS zijn voorzien van de heerlijke zescilinder motor van de GT4 en met een vanafprijs van 137.200 euro kun je deze Caymans en Boxsters echt niet meer wegzetten als instapmodelletjes.

Volledig scherm Porsche Cayman GTS © Porsche

Wanneer een nieuwe GTS-uitvoering aanstaande is, breekt steevast een lichte mate van opwinding uit onder Porsche-liefhebbers. Want in de regel gaat het hier om een model dat het beste biedt van twee werelden. Namelijk enerzijds een relatief rijk uitgeruste machine die comfortabel is, maar desgevraagd ook voldoende sportief om mee te kunnen komen op een bochtig bergweggetje. In vergelijking met de S-modellen van elke serie, beschikken ze over tussen de 30 en 50 extra paardenkrachten, maar tevens wordt het koppel vergroot, waardoor de trekkracht verbetert. Bij het terugschakelen geeft de handbak automatisch tussengas, Sport Chrono is standaard en de standaard sportuitlaat laat sportieve plofjes horen bij het loslaten van het gaspedaal.

De nieuwe 718 Cayman en Boxster GTS zijn bovendien niet langer voorzien van viercilinders met turbo, maar van een licht terug-getunede 4.0 liter metende zescilinder GT4-motor, die hier 400 pk sterk is en moeiteloos 7.800 toeren draait. Dankzij het een 20 millimeter lager sportonderstel en Porsche Torque Vectoring in combinatie met een mechanisch sperdifferentieel achter kun je eindeloos kilometers vreten, maar ook goed meekomen tijdens een incidentele trackday. De besturing is goed en exact, de schakelpook flitst door de versnellingen en de remmen doen onvermoeibaar hun werk. Ondanks dat het onderstel geen harde klappen uitdeelt, is de grip fenomenaal en de carrosserie zeer stijf.

Middenmotor

Toch verdient het aanbeveling om de veiligheidsverhogende elektronica niet uit te schakelen. Ten eerste doet deze bijna ongemerkt zijn werk en ten tweede komt er onvermijdelijk een moment van zelfoverschatting. Het is prettiger om dan gestopt te worden door de elektronica, dan door een eeuwenoude eik. Want ook al is de 911 in de basis een moeilijker auto om temmen; de nieuwe Cayman is zó goed dat je van zeer goeden huize moet komen om de auto uit het struweel te houden wanneer het toch mis gaat. Auto's met middenmotor, zoals deze twee, kondigen nou eenmaal minder lang van tevoren aan dat de grenzen van de grip zijn bereikt.

De nieuwe zescilinder in deze GTS-modellen zorgde voor luid applaus bij veel liefhebbers, die de viercilinder 718 Caymans en Boxsters het antwoord noemden op een vraag die ze nooit hadden gesteld. Vooral het geluid bleek het model te nekken. In de nieuwe GTS-modellen is alles weer zoals het hoort. Net als bij de 718 Spyder en 718 Cayman GT4, is de ongeblazen 4.0 liter motor uitzonderlijk efficiënt. Adaptieve cilinderregeling die afwisselend een van de twee cilinderbanken bij lage belastingen uitschakelt, directe brandstofinspuiting met piëzo-injectoren en een variabel inlaatsysteem dragen bij aan de efficiëntie van de motor.

Alcantara

Ook aan de buitenzijde is goed te zien dat het hier gaat om een bijzondere uitvoering. Donkere, contrasterende details weerspiegelen volgens Porsche de sportieve status van de GTS-versies. Ze zijn terug te vinden op de spoilerlip, de volledig zwarte luchtinlaat van de Sport Design voorbumper, de mistlampen vóór, de achterlichten en de onderzijde van de achterbumper, die speciaal voor de GTS is ontworpen. In het interieur zorgt het overdadige gebruik van alcantara een sportief – elegante ambiance. Dit materiaal is terug te vinden in de middenbanen van de standaard sportstoelen, maar ook op het stuur, de armsteun op de middenconsole, de versnellingspook, de hemel en de armsteunen in de portieren.

Doordat beide modellen zijn voorzien van het standaard Porsche Active Suspension Management, een 20 millimeter lager sportonderstel en Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel, zijn deze machines geboren voor een mooie Alpentour. Opvallend daarbij is de prachtige mix tussen supergoed bochtengedrag en een mooie mate van comfort. In tegenstelling tot de GT4 en Spyder sturen de GTS-modellen iets minder scherp en direct, maar dat komt eveneens het comfort ten goede. Ook voelen ze niet aan als getergde kooidieren die ieder moment klaar staan voor de aanval. Rustig toeren doet de GTS net zo graag. Wanneer je niet maandelijks op het circuit komt met je GTS, doe je er goed aan om niet te kiezen voor het sportonderstel, maar voor het zonder meerprijs leverbare PASM-onderstel. Dat verlaagt de auto met maar 10 millimeter in plaats van 20 millimeter en onderstreept nog beter het tour-karakter van deze auto’s.

Fijnstoffilter

Het enige dat wellicht nog beter kan, is het geluid. Dat lijkt – mogelijk door de toevoeging van fijnstof-filters – nog iets te ingetogen. Ook het circuit vinden ze naar een paar rondjes wel mooi geweest. Je kunt er best hard mee, maar de GTS is niet zo hardcore dat ‘ie zich graag dag in dag uit laat afbeulen op het circuit. Daarvoor moet je toch echt de GT4 hebben. De bak heeft nog steeds lange slagen, maar daar klagen we nu niet over omdat het niet in een auto als deze minder irritant is dan bij de op pure sportiviteit geënte GT4.

