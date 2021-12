CBR schrapt honderden examens vanwege corona

Doordat veel examinatoren met corona kampen of in quarantaine zitten, heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vandaag 300 praktijkexamens moeten schrappen. Het CBR beklemtoont echter dat de meeste rijtoetsen gewoon zijn doorgegaan.

In tegenstelling tot de vorige lockdowns mogen de rijexamens komende weken gewoon doorgaan, zo bleek zaterdag bij de persconferentie. Toch verliep alles vandaag bepaald niet vlekkeloos op de 54 examenlocaties van het CBR.

,,In het hele land zijn vandaag 300 examens of toetsen, verspreid over 54 locaties, uitgesteld”, meldt Nathalie Dingeldein van het CBR. Ze bestrijdt desalniettemin verhalen op sociale media dat het een chaos was op veel examenlocaties. Veel examinatoren zouden geen examens hebben willen afnemen uit angst voor corona.

,,Deze geruchten die vandaag de ronde doen zijn pertinent onjuist”, stelt Dingeldein. ,,De overgrote meerderheid van de examens, 92 procent, ging gewoon door.”

Hogere uitval

Het CBR erkent op Twitter wel dat 300 afgeblazen examens een flink aantal is. Woordvoerder Dingeldein betreurt de vervallen examens. ,,Dat vinden we vervelend voor deze kandidaten, zeker als we hen vanochtend niet op tijd konden bereiken.”

Oorzaak van de flinke uitval is dat het CBR momenteel met een oplopend aantal coronabesmettingen in de eigen organisatie kampt. ,,Wij hebben hierdoor te maken met een hogere uitval dan normaal. Dat betekent dat ook onze collega’s bij klachten thuisblijven. Of als een huisgenoot besmet is geraakt met corona.”

Door de coronahausse is ook de pool aan reserve-examinatoren, die altijd gereed staan om in te vallen als er collega's uitvallen door ziekte of een calamiteit, kleiner.

Volledig scherm Een rijinstructeur en een leerling dragen beide een mondkapje bij het CBR te Nijmegen. © ANP

Voorzorgsmaatregelen

Het CBR geeft toe dat een deel van het eigen personeel bezorgd is over de eigen gezondheid. ,,Daarom hebben wij bovenop al onze voorzorgsmaatregelen extra veiligheidsmaatregelen genomen.” Zo is het dragen van een mondkapje nu overal verplicht bij het CBR.

Uitzonderingen worden niet langer gemaakt, desnoods wordt een examen uitgesteld. ‘Geen mondkapje is geen examen’. Verder gaan CBR-examinatoren enkel nog met de kandidaat op pad. Opleiders zijn niet welkom.

Door corona kampt het CBR met flinke achterstanden. Begin dit jaar moest het CBR als gevolg van de eerdere lockdowns 600.000 examens inhalen, zowel theorie, praktijk en tussentijdse toetsen. Directeur Alexander Pechtold en de directie hebben daar een heel plan voor opgetuigd, anders zou het inlopen liefst vier jaar duren. Zo worden er veel nieuwe examinatoren opgeleid.