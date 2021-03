CBR: Slagingskans rij-examen moet tien procent omhoog om achterstand in te lopen

‘Goedkoop­ste elektri­sche auto van Europa’ is vanaf volgende week te koop

13 maart Dacia doet de Spring in de verkoop en belooft dat deze SUV de ‘meest betaalbare elektrische auto in Europa’ zal zijn. Dacia opent vanaf 20 maart de orderboeken. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar in Frankrijk gaat de auto €12.403 kosten.