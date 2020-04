CBR wil rijexamens met speciaal folie weer mogelijk maken

De folie kan voorkomen dat de inzittenden tijdens een rijles of het rijexamen elkaar met het coronavirus besmetten. Maar in een lesauto is het óók belangrijk dat de examinator of instructeur kan ingrijpen als de leerling een fout maakt. Met de dubbele pedaalbediening lijkt een rem-ingreep geen probleem, maar een scheidingswand van folie maakt het wel lastiger om aan het stuur te trekken om een botsing te voorkomen.

,,We testen een idee van een collega voor een speciaal folie dat tussen de kandidaat en examinator in de auto gespannen wordt, waardoor er geen fysiek contact is‘’, zegt directeur Alexander Pechtold vandaag in De Telegraaf. Tot nu toe zijn al meer dan 18.000 theorie- en rijexamens afgelast vanwege de coronacrisis. Rijlessen en ook alle examens voor automobilisten zijn momenteel niet toegestaan. Het is maar de vraag of het kabinet later vandaag bereid blijkt ook op dit gebied de maatregelen te willen versoepelen.

Pechtold zegt er in elk geval klaar voor te zijn om na 28 april de theorie-examens weer te laten plaatsvinden. ,,We zijn helemaal ingericht op de anderhalvemetersamenleving en wat betreft de theorie-examens zullen we die afstand in acht nemen”, aldus de CBR-directeur in De Telegraaf. ,,Ongeveer de helft van de toetsen kan weer worden afgenomen. Wat ons betreft kunnen we 29 april onmiddellijk van start gaan.”

Rijscholen

Ook sommige rijscholen nemen al maatregelen om straks weer les te kunnen geven. Rijschoolhouder Marcel Nieuwland, met vestigingen in Groningen en Winschoten, heeft eveneens een scherm in een lesauto van zijn rijschool 1-2 Drive laten plaatsen in de hoop dat hij daarmee veilig met een klant de weg op kan.

Nieuwland hoopt zo zijn onderneming van de ondergang te redden. Hij heeft zestien personeelsleden in dienst. ,,Ik reken op de bijdrage van de overheid in de personeelskosten. Maar er staan wel vijf leasewagens en vijf eigen auto’s stil. En de kosten voor panden, terreinen en wegenbelasting lopen ook gewoon door.’’

Voor het scherm ging Nieuwland te rade bij Just in Case in Baflo. Dit bedrijf is gespecialiseerd in bedrijfsinrichting en legt zich sinds de coronacrisis toe op veiligheidsschermen. Tussen de bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel van de kleine Opel Karl van 1-2 Drive loopt een scherm van plexiglas, dat onderaan overgaat in flexibel plastic. ,,Mocht een stuuringreep nodig zijn, dan kan de instructeur daar met zijn arm onderdoor.’’