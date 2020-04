Cementwagen rijdt over gloednieuwe Lamborghini: ‘Het is nogal shit’

Stel: je koopt een gloednieuwe Lamborghini, staat klaar om hem in ontvangst te nemen en dan rijdt er op het allerlaatste moment een cementwagen overheen. Het overkwam de jonge ondernemers Joshua Kaats en Sven Jansen vandaag in Velddriel.

De twee hadden naast de Lamborghini ook nog een Ferrari gekocht. Zij wilden beide auto’s laten wrappen, oftewel persoonlijk laten stylen. Iemand anders zou de Lamborghini naar het wrap-bedrijf in Hoofddorp brengen. ,,Dat pakte even anders uit. Hij was nog niet eens de straat uit toen de cementwagen er al tegenaan reed’’, vertelt Kaats, die zelf uit IJsselstein komt. De wagen kostte ongeveer 200.000 euro.

Positief

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren? Kaats: ,,Duidelijk is dat de bestuurder van de cementwagen onze auto over het hoofd heeft gezien. Ook toen de bestuurder er al tegenaan was gereden, had hij niets door en reed hij er nog verder overheen.”

Kaats was aanvankelijk flink ontdaan. ,,Het was in eerste instantie nogal shit om te horen. We hebben er hard voor gewerkt en keken uit naar de ritjes die we ermee konden maken. Zeker nu het zo zonnig is.”

Toch blijven de twee positief. ,,Ik kan me er heel druk over maken, maar dat heeft geen zin’’, zegt Kaats, die met Jansen een bedrijf runt dat ondernemers helpt een online-bedrijf te beginnen. ,,Over vijf jaar is dit een goed verhaal om te vertellen en daarom kunnen we er nu al wel om lachen. Ik ben allang blij dat niemand gewond is geraakt. De bestuurder die de Lamborghini reed is wel erg geschrokken. Hij keek letterlijk even de dood in de ogen. Gelukkig is hij er zonder kleerscheuren af gekomen. Het is zo goed als zeker de schuld van de chauffeur van de cementwagen dus de schade wordt ook hoogstwaarschijnlijk nog eens verzekerd.”

Het duo heeft al plannen om een nieuwe wagen te kopen. ,,We gaan nu even bijkomen en er een paar nachtjes over slapen, maar die nieuwe Lamborghini komt er sowieso.”