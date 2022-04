Check je racefiets, draag een helm en nog 5 tips om veilig te wielrennen

Het hele eiland is boos over het schrappen van de bus (maar bijna niemand gebruikt ‘m)

Woedend zijn ze, inwoners van dorpjes als Stad aan ’t Haringvliet en Ooltgensplaat. Want hoe bestaat het dat de provincie en vervoerder Connexxion twee buslijnen durven te schrappen op Goeree-Overflakkee? Dorpelingen hebben er geen goed woord voor over, maar opmerkelijk is het wel: want zelfs tijdens de ochtendspits maakt slechts een handjevol reizigers gebruik van de bussen.

