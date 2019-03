China mag deze Range Rover niet meer kopiëren

De productie moet worden gestopt, aldus de rechtbank. Bovendien moet de fabrikant van de Range Rover Evoque (Jaguar Land Rover) compensatie worden betaald. Het vonnis werd met gejuich ontvangen door Jaguar/Land Rover. ,,Het versterkt het vertrouwen in investeringen in China en schept vertrouwen in de jurisprudentie van de Chinese rechtbanken”, aldus een woordvoerder. Jiangling Motor kan nog in beroep gaan.