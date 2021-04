Citroën C5 keert terug: ruimer en comfortabeler

Citroën gunt de - ook in Nederland veel verkochte - C5 eindelijk een opvolger. Vanochtend werd de Citroën C5 X onthuld. Hij heeft het formaat van een VW Passat, maar is volgens de traditie van Citroën zeer eigenzinnig vormgegeven. Komend najaar komt hij naar Nederland, ook als plug-inhybride.

Traditionele auto's in het zogenoemde D-segment hebben het door de enorme populariteit van de SUV’s heel moeilijk. De volgende generatie Volkswagen Passat komt waarschijnlijk alleen nog als Variant op de markt en de in maart 2022 afzwaaiende Ford Mondeo krijgt geen opvolger als conventionele sedan of stationwagon. Maar Citroën slaat een andere weg in en zet vanaf de tweede helft van dit jaar de C5 X in de Nederlandse showrooms. De vorige generatie van de C5 verdween in 2017 van de Nederlandse markt.

De X in de naam is een verwijzing naar de CXperience Concept uit 2016 waarop het design is gebaseerd, maar ook naar de mix van carrosseriestijlen. Volgens Citroën is deze auto een combinatie van een sedan en een stationwagon met de bodemspeling van een SUV. Hij is 4,81 meter lang en heeft een wielbasis van 2,79 meter. Dat betekent dat de nieuwkomer maar liefst dertig centimeter langer is dan de C5 Aircross. De wielbasis van de C5 X is eveneens 6 centimeter groter dan die van zijn inmiddels drie jaar oude SUV-broer.

Qua afmetingen zit de C5 X echter meer in de buurt van de 4,75 meter lange Peugeot 508. De bagageruimte heeft een flinke inhoud van 545 liter, met de bank omgeklapt is het 1.640 liter. Ter vergelijking: de 508 kan 487 liter hebben en de C5 Aircross biedt 580 liter.

Citroën belooft dat de ruimte op de achterbank van de C5 X meer dan riant zal zijn. Veel beenruimte is natuurlijk al fijn, maar met de zogenoemde Advanced Comfort Seats zit je nog lekkerder. Bovendien geeft Citroën deze auto standaard het Advanced Comfort-onderstel met ‘Progressive Hydraulic Cushions’ die klappen beter kunnen opvangen. De C5 X Plug-in Hybrid krijgt zelfs adaptieve dempers.

Volledig scherm Citroën C5 X © Citroën

Nieuw infotainment

In het interieur prijkt een digitaal instrumentarium en centraal op de middenconsole zien we een 12-inch aanraakscherm. Het nieuwe infotainmentsysteem heet My Citroën Drive Plus en is helemaal nieuw, compleet met widgets en aanpasbare menu’s. Optioneel is een Extended Head-up Display dat de informatie als het ware vier meter voor de auto op het wegdek projecteert.

Een volledige elektrische C5 X zit er voorlopig niet in, maar hij is er wel meteen als plug-inhybride. Die heeft een systeemvermogen van 225 pk en kan ruim 50 kilometer volledig elektrisch afleggen. Onder die omstandigheden is de topsnelheid beperkt tot 135 km/h. Dieselmotoren krijgt de C5 X niet, maar er is wel keus uit twee benzinemotoren. Verder hult de fabrikant zich op dit moment nog in stilzwijgen over de specificaties en prijzen.

Alle specificaties en prijzen van de vorige generaties van de Citroën C5 vind je hier in de database van Autoweek.

Volledig scherm Citroën C5 X © Citroën

Volledig scherm Citroën C5 X © Citroën

Volledig scherm Citroën C5 X © Citroën

Volledig scherm Citroën C5 X © Citroën

