Code geel in hele land door gladheid, Rijkswaterstaat waarschuwt verkeer

MIJN BLIK EN IK Bert-Jan kreeg het Opel-vi­rus van zijn vader: ‘Hij is helaas overleden, maar ik heb toch echt zijn genen’

Er zijn er maar weinig die hun auto al zó lang hebben als Bert-Jan van Steenis. Sinds zijn vijftiende (!) staat de Opel Olympia bij hem thuis. Nu is hij 54, en de auto ook. Zijn vader leerde hem de fijne kneepjes van het vak. ,,We zaten soms zolang in de schuur, dat mijn moeder de hoofdschakelaar uitzette om ons daar weg te halen.’’