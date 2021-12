Code oranje voor groot deel van het land wegens gladheid, al meerdere ongelukken

Keer op keer wordt garagedeur van Miep geblok­keerd: ‘Als ik mensen erop aanspreek, maken ze vaak ruzie’

Compleet gestoord wordt Miep Kalle (76) als een onverlaat voor de zoveelste keer haar garage blokkeert. ,,Dan stijgt mijn bloeddruk naar onmetelijke hoogten.” Menigeen die een uitrit of garage heeft zal de ergernis herkennen, want Miep is niet de enige. En vaak wordt er vergeefs aangeklopt bij de politie of toezichthouders.

22 december