Concurrent van Uber wil Nederlandse taximarkt veroveren: ‘Wij hebben eerlijkere tarieven’

Komen de bezoekers ooit nog terug naar Den Haag? ‘We kunnen helaas niet iedereen redden’

30 november De bezoekerseconomie in Den Haag ligt door de coronacrisis flink op zijn gat. Hotels staan leeg en in de binnenstad lopen nog nauwelijks toeristen en buitenlandse zakenlieden rond. Of ze ooit nog in groten getale terugkeren, weet niemand. Eén ding is wel zeker: De plannen voor een paar duizend extra hotelkamers zijn voorlopig van de baan.