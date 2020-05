Consumentenbond wil Volkswagen alsnog aanpakken voor sjoemelsoftware-schandaal

,,We hopen dat Volkswagen in Nederland stopt met de door het bedrijf toegepaste vertragingstactieken en nu de druk voelt om tot een eerlijke en collectieve compensatieregeling te komen‘’, aldus de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt de Duitse uitspraak een duidelijk signaal en verwacht dat die ook gevolgen zal hebben voor de Nederlandse gedupeerden die nog altijd geen cent hebben gezien van Volkswagen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ,,Volkswagen heeft ons verzoek tot overleg onlangs afgeslagen omdat het geen aanleiding zag om met ons te praten. Dat is echt te gek voor woorden. Om die reden lagen de dagvaardingen al klaar. En die gaan, zeker na deze uitspraak, snel de deur uit.‘’

Hoogste rechtbank

De rechters deden uitspraak in de zaak van de koper van een tweedehands Volkswagen Sharan. Die kocht de auto in 2014 voor net geen 31.500 euro en hij wilde het volledige aankoopbedrag terug. Volkswagen meende echter dat de auto steeds gewoon had gefunctioneerd en wilde helemaal niets betalen. Maar door de software te installeren waarmee uitlaatgastests werden gemanipuleerd heeft Volkswagen volgens de rechter ,,bewust en systematisch gedurende verschillende jaren de autoriteiten bedrogen, met het oog op winst.” Uiteindelijk kreeg de VW-bezitter 25.600 euro terug en daar bovenop komt nog de rente.

Volkswagen heeft in het schandaal rond de sjoemelsoftware in Duitsland onlangs ook al een schikking getroffen met circa 262.000 andere bezitters van de betrokken dieselauto’s. VW was begin dit jaar met de Duitse consumentenorganisatie VZBV een schikking overeengekomen. In de overeenkomst is voorzien dat getroffen consumenten een schadeloosstelling kunnen krijgen voor het waardeverlies van hun voertuig ten gevolge van het schandaal. Er zullen schadevergoedingen betaald worden met een totale waarde van 620 miljoen euro. In dit geval gaat het om bedragen van 1.350 euro tot 6.250 euro, die vanaf deze maand uitbetaald zullen worden. Voor ongeveer 21.000 gevallen is nog aanvullend onderzoek nodig.