Coronacrisis rampzalig voor de autoverkopen

Het aantal nieuw verkochte auto's was in april, vergeleken met dezelfde maand in 2019, ruim 76 procent minder. Het ging om 270.682 nieuwe personenwagens. Het merendeel van de autoshowrooms in Europa was de hele maand gesloten door regeringsmaatregelen. Nederland was een van de weinig landen waar autobedrijven nog gewoon open mochten zijn.